Lazio, anche Lotito in assemblea di Lega: tampone dopo la positività di De Laurentiis (Di giovedì 10 settembre 2020) ROMA - Aurelio De Laurentiis positivo al Coronavirus. Il presidente del Napoli, nella giornata di ieri, era presente all'assemblea di Lega di Serie A a Milano senza sapere di essere contagiato. Poi in ... Leggi su corrieredellosport

LegaSalvini : IL SOSTEGNO AL CAPITANO ARRIVA ANCHE DAL LAZIO! #PROCESSATEANCHEME ???? Inviaci la tua foto, verrà pubblicata il pr… - elfoblues : Colpa di @LotitoClaudio anche stavolta, confermate? #napoli #lazio #DeLaurentiis #colpadilotito #Covid_19 - sportli26181512 : #Lazio, anche Lotito in assemblea di Lega: tampone dopo la positività di De Laurentiis: Il numero uno biancoceleste… - skoda_sergio : @marcomempi @Max_883 So bene so bene. Come ti scrivevo. Ci siamo capiti. Glielo ho già spiegato ad un mio amico del… - GliEhuilibri : RT @cortomuso: @tonyvaipiano Perché hanno trattenuto geneticamente dei tratti ancestrali di quei popoli, tipo sicuramente i Volsci si tagli… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio anche Lazio, anche Lotito in assemblea di Lega: tampone dopo la positività di De Laurentiis Corriere dello Sport Agli ex Magazzini Enel Matrioska nel segno della solidarietà

Si svolgerà agli ex Magazzini Enel di via Destra del Porto a Rimini, da venerdì 11 a domenica 13 settembre, Matrioska Lab Store giunto alla edizione numero 17, Dopo aver rinunciato al tradizionale app ...

Inzaghi attende l’arrivo di Dabo, confermata l’amichevole con la Lazio per il 19 a Roma

E’ continuata con una doppia seduta la preparazione dei giallorossi che ieri hanno sostenuto all’Imbriani due allenamenti, uno di mattina e l’altro di pomeriggio. Sempre lunga la lista degli assenti, ...

Si svolgerà agli ex Magazzini Enel di via Destra del Porto a Rimini, da venerdì 11 a domenica 13 settembre, Matrioska Lab Store giunto alla edizione numero 17, Dopo aver rinunciato al tradizionale app ...E’ continuata con una doppia seduta la preparazione dei giallorossi che ieri hanno sostenuto all’Imbriani due allenamenti, uno di mattina e l’altro di pomeriggio. Sempre lunga la lista degli assenti, ...