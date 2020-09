Lapo Elkann a Verissimo racconta la sua infanzia difficile: “Oggi sto bene” (Di giovedì 10 settembre 2020) Sabato 12 settembre 2020 riparte Verissimo con Silvia Toffanin. Ospite per la prima volta della puntata d’esordio: Lapo Elkann. L’imprenditore ha parlato a lungo della sua infanzia, costellata di grandi dolori tra cui abusi e dislessia. Un periodo non facile che ha spinto il 43enne ad impegnarsi oggi con la sua Fondazione Laps, con la … L'articolo Lapo Elkann a Verissimo racconta la sua infanzia difficile: “Oggi sto bene” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

