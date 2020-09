La metà del personale scolastico ha fatto test sierologici, 13 mila positivi. Conte: non altera progetto ripartenza (Di venerdì 11 settembre 2020) Oltre 500mila i test sierologici effettuati dal personale scolastico, docenti e non, pari a oltre il 50% del totale, escluso il Lazio che esegue i test in autonomia. Il 2,6% del personale è risultato positivo: circa 13 mila persone. Sono i dati in possesso del commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri e diffusi dal Tg1. "Vuole dire che fino a 13mila potenziali contagiati non rientreranno nelle scuole, non produrranno focolai e non faranno circolare il virus", ha detto Arcuri al Tg1. La regione più virtuosa risulta la Lombardia col 70% del personale testato, mentre la Sardegna ultima con solo il 5%.“Il dato dei positivi ai test ... Leggi su ilfogliettone

