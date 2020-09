Kabul, il vicepresidente Saleh sfugge a un attentato (Di giovedì 10 settembre 2020) Salvo per miracolo sebbene lui minimizzi “Ho solo qualche bruciatura su una mano e al volto”, Amrullah Saleh era l'obiettivo d'un attentato compiuto nell'area nord est di Kabul, a Taimani. Mentre il suo convoglio transitava per via è esploso un ordigno che ha fatto dieci morti e una ventina di feriti, anche per il coinvolgimento d'un deposito di bombole di gas. E' probabile che chi ha organizzato l'agguato esplosivo sapesse di quello spostamento. Attualmente Seleh è vicepresidente afghano sulla (...) - Mondo / Afghanistan, Kabul, Terrorismo, Talebani, No logo, Apertura Maxi Leggi su feedproxy.google

