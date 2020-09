Inter, ecco la presentazione di Aleksandar Kolarov – VIDEO (Di giovedì 10 settembre 2020) Inter, ecco la presentazione di Aleksandar Kolarov: il giocatore verrà presentato ai tifosi sui canali ufficiali del club Aleksandar Kolarov è stato presentato questa mattina con un VIDEO sui canali social dell’Inter. Il terzino sinistro arriva dalla Roma e andrà a rinforzare il reparto difensivo dei nerazzurri. Il giocatore serbo verrà presentato alla stampa e ai tifosi con un VIDEO durante il pomeriggio. Altro rinforzo per le corsie esterne dopo l’arrivo di Hakimi, ora Conte avrà un altro elemento d’esperienza per la prossima stagione. 📹 BENVENUTO Le teorie sono tante, ma la verità è una. ... Leggi su calcionews24

forumJuventus : ?? Sorteggi Coppa Italia 2020/21 ?? Juve nella parte del tabellone con Milan e Inter ?? - Inter : ?? | TERZA MAGLIA Strisce orizzontali di colore nero e grigio scuro, ecco la terza maglia 20/21! Scopri di più ??… - Gazzetta_it : #Hakimi, scattista da primato: è il secondo velocista dopo Davies - Enzolott : Ecco un altro sciacallo, io non oso immaginare cosa avrebbe potuto dire @MassimoCaputi e non ha detto quando Dybal… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Un cappuccino con Sconcerti: l' #Inter ha messo #Eriksen sul mercato, ecco perché -

Ultime Notizie dalla rete : Inter ecco

Arriva la Tirreno-Adriatico e cambia la viabilità a Terni. La direzione Mobilità del Comune ha infatti comunicato che giovedì 10 settembre entra in vigore l’ordinanza che disciplina il traffico per co ...DE VRIJ VIDAL, IL BARCELLONA PROVA IL COLPACCIO: MA L’INTER… – Arturo Vidal è l’obiettivo numero uno dell’Inter per il centrocampo. Con il possibile (probabile) addio di Brozovic, la società nerazzurr ...