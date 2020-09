Ho 20 anni, ma dico no al Senato eletto da diciottenni (Di giovedì 10 settembre 2020) “Vogliamo aprire una stagione di riforme per l’Italia”, riforme di carattere strettamente costituzionale quelle a cui fa rifermento il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Difatti… Leggi il resto L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro

FiorellaMannoia : Cuba subisce da 60 anni il più crudele embargo mai perpetrato verso una Nazione. Qualsiasi cosa si pensi di Cuba,… - davidealgebris : Ho lasciato Italia nel 1993. Ci torno a vivere dopo 27 anni e il PIL e’ allo stesso livello ma il Debito Pubblico n… - gomlogy : è da letteralmente dieci anni che dico ma quando finisce spn e ora che finisce davvero,, non lo so ragazzi ha hitta… - DarKnight_87 : RT @QuelloConLaCana: fossi lui, come fossi davvero su quel tir che sfrecciava per strade infinite a cavallo tra gli anni 60/70 e 80. E ogni… - Tommaso25904390 : RT @QuelloConLaCana: fossi lui, come fossi davvero su quel tir che sfrecciava per strade infinite a cavallo tra gli anni 60/70 e 80. E ogni… -

Ultime Notizie dalla rete : anni dico Zaccheroni: "Tonali top player per i prossimi 10 anni. Scudetto? Dico ancora Juventus" TUTTO mercato WEB Il Wwf: «In 50 anni persi due terzi della fauna selvatica mondiale»

Elefanti, gorilla, pappagalli, orsi, tartarughe, storioni: il mondo sta perdendo una fetta enorme dei suoi abitanti. L’uomo distrugge la natura a una velocità mai vista prima. Un allarme che arriva da ...

L’agonia del «pianeta vivente»: persi i due terzi delle specie animali. Il Wwf: agire subito, cambiare si può

Dal 1970 ad oggi la nostra impronta ecologica è stata superiore al tasso di rigenerazione delle risorse della Terra. Detto in altri termini, con lo sviluppo e la globalizzazione abbiamo iniziato a con ...

Elefanti, gorilla, pappagalli, orsi, tartarughe, storioni: il mondo sta perdendo una fetta enorme dei suoi abitanti. L’uomo distrugge la natura a una velocità mai vista prima. Un allarme che arriva da ...Dal 1970 ad oggi la nostra impronta ecologica è stata superiore al tasso di rigenerazione delle risorse della Terra. Detto in altri termini, con lo sviluppo e la globalizzazione abbiamo iniziato a con ...