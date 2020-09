Germania, primo caso di “peste suina africana” in Europa: rischi e pericoli (Di giovedì 10 settembre 2020) primo caso di peste suina africana in Germania. A comunicarlo è il Ministro dell’Agricoltura Julia Klochner. La malattia si è manifestata in un cinghiale nel Brandeburgo. «Purtroppo il sospetto è stato confermato», ha spiegato l’esponente della Cdu. Germania, primo caso di peste suina africana Le autorità sanitarie hanno ricordato che, almeno per il momento, è … L'articolo Germania, primo caso di “peste suina africana” in Europa: rischi e pericoli Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

