Djere-Sinner oggi in tv, Atp Kitzbuhel 2020: orario e come vederla in diretta streaming (Di giovedì 10 settembre 2020) Il programma del match tra Laslo Djere e Jannik Sinner, valevole per gli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Kitzbuhel 2020. L’altoatesino, dopo aver sconfitto nettamente il tedesco Philipp Kohlschreiber all’esordio, se la vedrà con il serbo per un posto ai quarti di finale. L’incontro, in programma oggi giovedì 10 settembre non prima delle ore 12:30, sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), oltre che in streaming sul sito web dell’emittente. Sportface.it seguirà la sfida con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto, con cronaca e highlights al termine. Leggi su sportface

