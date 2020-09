De Laurentiis positivo, le precisazioni di Lotito sulla questione (Di giovedì 10 settembre 2020) La notizia che ha scosso la giornata odierna è quella relativa alla positività al Coronavirus del presidente del Napoli De Laurentiis, che però ieri è stato presente all’assemblea di Lega e rischia adesso di aver contagiato altra gente. A tal proposito, il presidente della Lazio Lotito ha voluto fare delle precisazioni all’Adnkronos: “Ci tengo proprio a sottolinearlo, in qualità di presidente di una squadra professionista, la Lazio, che sono sempre sottoposto al protocollo del calcio. Ogni 4 giorni faccio il tampone e ogni 14 il sierologico. Sono super controllato, anche in ritiro ad Auronzo con la squadra ho adottato queste misure previste dal protocollo calcistico. Domani farò il tampone, avendo fatto l’ultimo 3 giorni fa. Nessun problema dunque. Lo avrei dovuto ... Leggi su calcioweb.eu

