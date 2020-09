Cosa c’è da sapere sulla cervicalgia: i falsi miti su mal di testa e capelli bagnati, info utili sulle cause della cervicale, sintomi e rimedi (Di giovedì 10 settembre 2020) Per chi soffre di cervicale anche l’estate è un periodo in cui le insidie sono dietro l’angolo: il clima afoso è nemico del collo, insieme agli sbalzi di temperatura, all’aria condizionata, al sudore. La stagione calda è il momento in cui, spesso, i dolori della cervicalgia si riaccendono. Tanti lamentano sintomi come mal di testa, dolore al collo, scricchiolii nel torcere il collo, crampi, giramenti di testa, nausea, tendenza a perdere l’equilibrio, tachicardia, disturbi dell’udito o nella deglutizione, debolezza agli arti superiori. La cervicalgia (più nota come cervicale) è un generico disturbo muscolo-scheletrico che si concretizza in un dolore al collo di entità ... Leggi su meteoweb.eu

AlbertoBagnai : Confermo! Purtroppo ho perso la mia copia (me l’avevano data con la Costituzione, i Trattati e il Regolamento). Per… - AmorosoOF : C’è poco da dire e poco da fare quando a parlare è l’ignoranza, l’odio, la cattiveria... Ma cosa stiamo diventando?… - LucaBizzarri : Ma questa cosa che nel centro di Roma ogni tre metri c’è un monopattino in mezzo al marciapiede e ogni tre secondi… - __JoeCarroll__ : @Paolo_Bargiggia Per fortuna c’è ancora qualcuno che ha il coraggio di ribattere alle solite manfrine sul colore de… - zio9000 : RT @ii7m_1: Cosa c'è di nuovo nelle trattative del club Al-Nasr con papu Gomez? @DiMarzio -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è Ritorno a scuola, cosa prevedono le linee guida Corriere della Sera