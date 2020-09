Caso Viviana Parisi, legale: “Niente tracce ematiche di Gioele sui reperti” (Di giovedì 10 settembre 2020) “Oggi pomeriggio negli uffici di polizia del commissariato Sant’Agata di Militello si e’ proceduto alle analisi sui reperti che erano stati oggetto di campionatura ed erano stati trovati nelle campagne di Caronia nel luogo del ritrovamento dei resti del piccolo Gioele. Si trattava in particolare di foglie, piccoli rami e dalle analisi non e’ emerso nulla che abbia una rilevanza investigativa e nessuna traccia ematica”. Lo dice l’avvocato Pietro Venuti, legale di Daniele Mondello, padre di Gioele, 4 anni, e marito di Viviana Parisi scomparsa con il bambino il 3 Agosto scorso, poi trovati morti nelle campagne di Caronia, che ha assistito all’esame dei reperti. “La procura aveva deciso comunque di fare un esame con il luminol per capire se dalla analisi ... Leggi su meteoweb.eu

