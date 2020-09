Calciomercato Juventus, rebus Douglas Costa: spuntano offerte dalla Cina (Di giovedì 10 settembre 2020) La situazione attaccanti della Juventus è più incerta che mai, al momento. In queste ore la società starebbe chiudendo la pratica risoluzione consensuale di Gonzalo Higuain, con il Pipita che nella mattinata odierna avrebbe già svuotato il proprio armadietto e salutato i suoi compagni. L’argentino era evidentemente finito ai margini della rosa bianconera, in quanto ritenuto fuori dai piani come sottolineato da Andrea Pirlo nella conferenza stampa di presentazione. Intanto, il futuro degli altri giocatori avanzati della Juventus rimarrebbe in bilico, eccezion fatta per Cristiano Ronaldo che non dovrebbe lasciare Torino. Uno di questi attaccanti dovrebbe essere il brasiliano Douglas Costa, che nel corso di questa sessione di Calciomercato potrebbe partire per ... Leggi su tuttojuve24

