Calciomercato Juventus, da necessità ad ossessione: rebus attaccante (Di giovedì 10 settembre 2020) Da vitale necessità per rifondare un attacco alla ricerca di nuovi punti di rifermento a pesante ossessione che, ad oggi, ancora tiene sotto scacco il pianeta Calciomercato Juventus. Andrea Pirlo non ha ancora trovato il suo numero 9 del futuro: lo sta cercando, lo desidera con tutto sé stesso e il sentimento è condiviso dalla piazza bianconera. La separazione con Gonzalo Higuain, ormai al passo d’addio, chiama nuovi colpi e tra Luis Suarez del Barcellona, Alvaro Morata dell’Atletico Madrid, lo svincolato Edinson Cavani e il sempre verde Edin Dzeko della Roma, Fabio Paratici non sembra riuscire ancora a trovare una quadra. Intanto il tempo passa e, secondo le ultime notizie di mercato della Juve, ancora il rebus attaccante non sarebbe stato risolto. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24

Gazzetta_it : Sedici milioni all’anno dalla Juve? #Suarez si arrabbia per le fake news @fcbarcelona #calciomercato - SkySport : Juve-Suarez, i tempi si prolungano: Dzeko è la prima alternativa - DiMarzio : #Juventus, nuovi contatti per Cavani - Mediagol : #Calciomercato #BayernMonaco, Alaba e il braccio di ferro sul rinnovo: l’#Inter si defila, ma la #Juventus… - ALeoneFN24 : ????#Suarez, #Dzeko o nuove piste a sorpresa? ?? -