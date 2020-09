Calciomercato Juventus, clamoroso dalla Spagna: Ronaldo via nel 2021, obiettivo Messi (Di giovedì 10 settembre 2020) Siamo abituati a sentirne tante durante il Calciomercato estivo. Ma l’indiscrezione che arriva dalla Spagna e che riguarda la Juventus e il Barcellona sembrerebbe avere dell’incredibile. Dopo la complessa operazione di mercato per il cartellino Luis Suarez (non ancora conclusa in attesa della cessione di Gonzalo Higuain), i contatti tra la dirigenza bianconera e il club catalano sembrerebbero farsi sempre più intensi anche per quanto riguarda il futuro di altri due nomi. Due nomi che non hanno bisogno di presentazioni. I giocatori in questione sono Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Nonostante tutta la vicenda intorno all’argentino sembrava essersi chiusa con la sua intervista in cui dichiarava apertamente di non essere intenzionato a lasciare i blaugrana, ora la ... Leggi su tuttojuve24

