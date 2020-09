Calciomercato, Florenzi vola a Parigi: prestito per il Psg (Di giovedì 10 settembre 2020) Calciomercato, Florenzi dopo il prestito a Valancia cambia ancora casacca e con la stessa formula vestirà la maglia del Psg Calciomercato, manovre europee per la Roma: dopo il rientro dal prestito dagli spagnoli del Valencia Alessandro Florenzi farà ancora le valige per una nuova destinazione. La Roma si è accordata con il Paris Sant Germain e il direttore sportivo Leonardo per il prestito dell’esterno. Leonardo è così riuscito a portare a compimento un’importante operazione di mercato dopo che nei giorni scorsi aveva dichiarato che era alla ricerca di un terzino dopo la partenza di Meuner. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, allarme Serie A: De Laurentiis positivo al Covid Questo ... Leggi su bloglive

