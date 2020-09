Blaszczykowski ricorda: “In Germania non c’era grande considerazione dei polacchi. Giudicati come operai o ladri” (Di giovedì 10 settembre 2020) Jakub Blaszczykowski si racconta e lo fa al portale polacco Meczyki in merito alla sua carriera e all'esperienza in Germania, positiva a livello calcistico con le maglie di Borussia Dortmund e Wolfsburg ma non sempre entusiasmante a causa di alcune forme di pregiudizio, se non addirittura razzismo, nei confronti dei Nazionali polacchi.Blaszczykowski: "In Germania i polacchi Giudicati come operai o ladri"caption id="attachment 1019421" align="alignnone" width="771" Blaszczykowski (getty images)/captionIl calciatore, ora tornato al Wisla Cracovia anche come dirigente, era arrivato in Germania nel 2007 con il Borussia Dortmund di Jurgen Klopp che lo acquistò inserendolo in una ... Leggi su itasportpress

