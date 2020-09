Addio a Cini Boeri, la raffinata signora del design e staffetta partigiana (Di giovedì 10 settembre 2020) Le sue creazioni hanno lasciato il segno nella storia. Ma non solo: questa grande signora del design e dell’architettura, fu anche staffetta partigiana durante la Resistenza. Cini Boeri, indimenticabile All’età di 96 anni ci ha lasciati Cini Boeri, una delle personalità femminili più spiccate e significative della cultura progettuale italiana del secondo dopoguerra. Una carriera lunga e ricca di collaborazioni con i più grandi, collezionatrice di premi, come il Compasso d’Oro nel 1979 e l’Ambrogino d’Oro lo scorso anno come riconoscimento del suo grande contributo al design milanese. Leggi anche ... Leggi su iodonna

