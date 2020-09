Willy Monteiro: la compagna di Gabriele:”Se ha sbagliato, pagherà” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Mi vergogno per gli assassini di Willy, ma i miei figli non sono i mostri che avete descritto e la piena verità su di loro verrà fuori. Devono pagare se hanno sbagliato, qualunque cosa hanno fatto, ma non per quello che non hanno fatto”, queste le parole della mamma dei due aggressori sotto processo accusati … L'articolo Willy Monteiro: la compagna di Gabriele:”Se ha sbagliato, pagherà” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Parla la madre di Marco e Gabriele, accusati dell'omicidio di Willy

La madre dei fratelli Bianchi, indagati per l’omicidio di Willy Monteiro e detenuti al carcere di Rebibbia, ha affermato che se i figli risulteranno colpevoli dovranno pagare. È però convinta che non ...

