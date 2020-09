Venduta all’asta la prima demo di Ed Sheeran, Spinning Man aggiudicato per 50000 sterline (Di mercoledì 9 settembre 2020) La prima demo di Ed Sheeran è stata Venduta per 50000 sterline. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, dal momento che l’artista aveva lottato strenuamente per tornare in possesso del suo catalogo completo, ora orfano della copia di Spinning Man. Le copie iniziali erano circa 20: le restanti 19 rimangono di proprietà del cantautore britannico. Entusiasta Paul Fairweather di Omega Auctions, la case d’aste che si è occupata della vendita della demo: “Ci aspettavamo che vendesse bene, ma questo ha sicuramente superato le nostre aspettative. È stata una feroce battaglia tra quattro o cinque offerenti molto seri e siamo rimasti stupefatti con il prezzo finale”. Ed Sheeran ... Leggi su optimagazine

Italia_Notizie : Ed Sheeran, l'unica copia rimasta del primo demo «Spinning Man» venduta all'asta per 55.000 euro - marcoda1975 : Ed Sheeran: una copia del primo demo venduta all'asta per 50mila sterline. Ascolta - rockolpoprock : Ed Sheeran: una copia del primo demo venduta all'asta per 50mila sterline. Ascolta - LaWho_Margot : RT @MaxxGhe: 05/09/2008. La prima Fender Stratocaster incendiata sul palco da JIMI HENDRIX viene messa all'asta e venduta per 575.000 dolla… -

