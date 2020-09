Usa, la Polizia spara ancora all’impazzata: bersaglio un 13enne autistico (Di mercoledì 9 settembre 2020) La Polizia continua a sparare negli Usa: questa volta vittima è un ragazzo autistico di soli 13 anni, ricoverato in ospedale in gravi condizioni.il ferito, lindem cameron, foto pubblicata dalla madreLa Polizia americana ha perso la testa. Continua a sparare all’impazzata anche in assenza di reali pericoli o motivazioni che possano portare ad un gesto tanto estremo. Dopo la tragedia di George Floyd, tutto il mondo si era indignato per la ferocia della Polizia statunitense ed erano partite manifestazioni di protesta in tutto il mondo.Ma sono durate giusto qualche mese, poi tutto è tornato drammaticamente normale, e altri afroamericani, e non solo, sono stati barbaramente uccisi in circostanze per lo meno dubbie.Questa volta a fare le spese dell’inspiegabile ... Leggi su chenews

