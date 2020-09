UFFICIALE Verona, arriva Dimarco in prestito dall’Inter (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Verona ha annunciato di aver trovato l’accordo con l’Inter per il prestito con diritto di riscatto di Federico Dimarco Federico Dimarco è ufficialmente un nuovo giocatore del Verona. Il giocatore arriva in prestito con opzione di riscatto dall’Inter. Ecco il comunicato del club veneto: «Hellas Verona FC è lieto di comunicare di aver trovato l’intesa con FC Internazionale Milano per la permanenza in gialloblù – a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2021, con opzione di riscatto – del calciatore Federico Dimarco, che nella seconda parte della scorsa stagione ha collezionato 13 presenze in Serie A TIM con la formazione di mister Ivan Juric, fornendo tre assist-gol, di cui ... Leggi su calcionews24

