Serie A, i 20 club creano una media company per la gestione dei diritti tv (Di mercoledì 9 settembre 2020) Svolta storica in Serie A. I 20 club hanno votato all’unanimità a favore di una creazione di una media company Svolta storica in Serie A. La Lega ha dato il via libera alla creazione di una media company per la gestione dei diritti tv e commerciali, con ingresso dei fondi di private equity nella nuova società. I 20 club hanno votato all’unanimità a favore della creazione di questa nuova company. Su questo tema si era battuto nei mesi scorsi il nuovo presidente della Lega A Paolo Dal Pino. In disaccordo con la creazione della media company, Lotito e De Laurentiis avevano tentato di far fallire l’operazione, per favorire invece un ... Leggi su zon

