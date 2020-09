Recovery Fund, ecco il piano del governo per le riforme – Il documento (Di mercoledì 9 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 9 settembreVentinove pagine contenenti le linee guida degli interventi e le indicazioni all’Unione europea in merito alle riforme su cui saranno convogliati i fondi europei del Recovery Fund. Oggi, 9 settembre, l’esecutivo ha pubblicato il documento su cui poggerà il piano nazionale di riforma e resilienza (Pnrr). Al suo interno, si legge che il Pnrr dell’Italia si baserà sul piano di Rilancio presentato dal Presidente del Consiglio e discusso nei recenti Stati Generali (13-21 giugno). Tra gli obiettivi generali menzionati, la digitalizzazione del Paese, la realizzazione di «infrastrutture più sicure ed efficienti», lo sviluppo di «un tessuto economico più ... Leggi su open.online

