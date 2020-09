Quarantene più brevi, l’Oms: “Consigliamo sempre 14 giorni”. Crisanti: “Una settimana? Misura non sicura al 100%” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Continuiamo a raccomandare una quarantena di 14 giorni per le persone che sono entrate in contatto con casi di Covid-19″. L’Organizzazione mondiale della sanità interviene sulla possibilità di ridurre il periodo di isolamento da 14 a 7 giorni: decisione già adottata in Francia e valutata anche in Italia. Ma l’Oms invita alla prudenza: Cristiana Salvi, programme manager External Relations Health Emergencies and Communicable Diseases della costola europea precisa che questa raccomandazione si basa sui dati disponibili relativi ai periodi di incubazione: la media è di circa 4-5 giorni, con un limite superiore di 14 giorni. La riduzione della quarantena, ha ieri spiegato il ministro della Salute francese, è motivata dal fatto che dopo una settimana il tasso di “contagiosità diminuisce in modo ... Leggi su ilfattoquotidiano

GiorgioAntonel1 : RT @fattoquotidiano: Quarantene più brevi, l’Oms: “Consigliamo sempre 14 giorni”. Crisanti: “Una settimana? Misura non sicura al 100%” http… - Noovyis : (Quarantene più brevi, l’Oms: “Consigliamo sempre 14 giorni”. Crisanti: “Una settimana? Misura non sicura al 100%”)… - Noovyis : (Quarantene più brevi, l’Oms: “Consigliamo sempre 14 giorni”. Crisanti: “Una settimana? Misura non sicura al 100%”)… - fattoquotidiano : Quarantene più brevi, l’Oms: “Consigliamo sempre 14 giorni”. Crisanti: “Una settimana? Misura non sicura al 100%” -

Ultime Notizie dalla rete : Quarantene più A Reggio Calabria si pagano più tasse | il Nord-Est in coda ROMA Zazoom Blog