QAnon e Adrenocromo. I meme fake sui Clinton e la droga «prelevata dai bambini ferocemente stuprati» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Bill Clinton, insieme alla moglie Hillary e altri membri del Partito Democratico degli Stati Uniti, viene accusato dalla propaganda complottista e fantascientifica dei QAnon di essere un mostro pedofilo che si «nutre» di una sostanza «prelevata dalle piccole vittime». La sostanza in questione si chiama Adrenocromo e ne abbiamo parlato in un articolo a parte, mentre in questo articolo mostreremo come alcuni meme diffusi online per accusare Bill Clinton sono del tutto artefatti. Bill Clinton prima e dopo Il seguente meme, condiviso da personaggi come Lamrenedetto su Twitter, è composto da 4 scatti fotografici in cui si pretende di dimostrare come l’Adrenocromo avrebbe fatto effetto su Bill ... Leggi su open.online

FhedSerra : RT @juannepili: Che cos'è l'adrenocromo, la droga bufala dei QAnon, e il collegamento con la Covid-19 #CoronaVirusFacts -

Ultime Notizie dalla rete : QAnon Adrenocromo Il mondo di QAnon: come entrarci, perché uscirne. Prima parte - Wu Ming 1 Internazionale Teorías conspirativas en elección de USA

Una malévola red de líderes demócratas, multimillonarios y actores de Hollywood se dedica a secuestrar a niños para torturarlos, violarlos y beberse su sangre. Adoran a Satán y están protegidos por la ...

QAnon, la teoria più amata dai complottisti americani

Per Donald Trump sono “persone che amano il nostro paese”. Per l’Fbi è una potenziale minaccia terroristica interna. E per chiunque altro abbia usato Facebook negli ultimi mesi potrebbe essere semplic ...

Una malévola red de líderes demócratas, multimillonarios y actores de Hollywood se dedica a secuestrar a niños para torturarlos, violarlos y beberse su sangre. Adoran a Satán y están protegidos por la ...Per Donald Trump sono “persone che amano il nostro paese”. Per l’Fbi è una potenziale minaccia terroristica interna. E per chiunque altro abbia usato Facebook negli ultimi mesi potrebbe essere semplic ...