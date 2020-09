«Perry Mason», su SKY la nuova serie con Matthew Rhys. Cosa sapere (Di mercoledì 9 settembre 2020) Per tutti, Perry Mason è l'avvocato per eccellenza, tanto che a volte si usa il nome del personaggio ideato dallo scrittore Erle Stanley Gardner per indicare un professionista del Foro. Per un'intera generazione, poi, Perry Mason è stato, in tv e nei film, Raymond Burr, che l'ha interpretato fino alla morte (anche se anche altri attori si sono cimentati nel ruolo). Eppure, prima di diventare l'avvocato che tutti conoscono, chi era Perry Mason? In risposta a questa domanda la nuova serie HBO, che racconta una versione inedita, più giovane e oscura, dell'iconico personaggio. Ambientata nella Los Angeles degli anni Trenta, con un suggestivo tocco noir, la nuova serie Perry ... Leggi su gqitalia

