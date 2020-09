Perché vaccinarsi contro l’influenza (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il vaccino antinfluenzale è consigliato ai soggetti fragili ma potrebbe essere importante anche per ‘combattere’ il Covid-19. Nella fase di convivenza con il Coronavirus, l’Italia guarda con una certa preoccupazione all’autunno e all’inverno, le stagioni dell’influenza. Non tutti sanno che ancora oggi proprio l’influenza rientra nella lista delle principali cause di morte in Italia, e per questo motivo il vaccino antinfluenzale rappresenta una risorsa importantissima soprattutto per i soggetti fragili (ma non solo). Inoltre nella stagione 2020-2021 la situazione risulta ancora più complicata alla luce dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid, e la convinzioni degli esperti è che vaccinarsi contro l’influenza possa aiutare anche a gestire ... Leggi su newsmondo

