"No a interessi di parte sui vaccini contro il Covid", dice il Papa (Di mercoledì 9 settembre 2020) AGI - Monito di Papa Francesco sui vaccini contro il coronavirus. "Purtroppo, assistiamo all'emergere di interessi di parte. Per esempio, c'è chi vorrebbe appropriarsi di possibili soluzioni, come nel caso dei vaccini, e poi venderli agli altri", ha detto il Papa nel corso dell'udienza generale. "Alcuni - ha aggiunto - approfittano della situazione per fomentare divisioni: per cercare vantaggi economici o politici, generando o aumentando conflitti. Altri semplicemente non si interessano della sofferenza altrui, passano oltre e vanno per la loro strada", ha continuato, aggiungendo a braccio: "Sono i devoti di Ponzio Pilato, se ne lavano le mani". "Il coronavirus ci mostra che il vero bene per ciascuno è un bene comune e, viceversa, il bene comune ... Leggi su agi

AGI - Monito di Papa Francesco sui vaccini contro il coronavirus. "Purtroppo, assistiamo all’emergere di interessi di parte. Per esempio, c’è chi vorrebbe appropriarsi di possibili soluzioni, come nel ...

AGI - Monito di Papa Francesco sui vaccini contro il coronavirus. "Purtroppo, assistiamo all'emergere di interessi di parte. Per esempio, c'è chi vorrebbe appropriarsi di possibili soluzioni, come nel ...