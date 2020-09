Mediaset, semestre in perdita con calo ricavi pubblicitari (Di mercoledì 9 settembre 2020) (Teleborsa) – Il Gruppo Mediaset chiude il primo semestre con una perdita netta di 18,9 milioni di euro rispetto all’utile di 102,7 milioni di euro dello stesso periodo dell’esercizio precedente. Un risultato riesposto per recepire l’impatto di competenza sul risultato partecipazioni derivante dall’allocazione dell’avviamento generato dall’OPA su EI Towers lanciata nel 2018 da 2i Towers Holding con effetto retroattivo a decorrere dal 1° ottobre 2018. I ricavi netti ammontano a 1.166,4 milioni di euro, rispetto ai 1.482,5 milioni di euro dello stesso periodo del 2019, e subiscono l’impatto della pandemia di Covid-19. In Italia, i ricavi si attestano a 791,3 milioni di euro a fronte dei 1.002,2 milioni di euro del primo semestre scorso. ... Leggi su quifinanza

