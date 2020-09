Lunedì si torna a scuola. Conte: “Abbiamo fatto il meglio. Sarà un nuovo inizio e non sarà facile. Ma il rientro in classe sarà in piena sicurezza” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Il rientro a scuola avverrà in un Contesto nuovo e non facile, grazie al lavoro preparatorio fatto l’anno scolastico comincerà regolarmente, a partire dal 14 settembre”. E’ quanto ha confermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa, dedicata all’avvio del prossimo anno scolastico, insieme ai ministri Azzolina, Speranza e De Micheli. “Ci sarà qualche cambiamento e regole nuove. Il rientro in classe – ha aggiunto il premier – sarà in piena sicurezza. Ci saranno delle difficoltà, mettiamo in conto che ci saranno nuovi contagi anche a scuola, ma abbiamo già predisposto linee ... Leggi su lanotiziagiornale

