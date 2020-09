Lamborghini - Una bicicletta ispirata all'Aventador SVJ (Di mercoledì 9 settembre 2020) Come altri super brand del mondo dellauto, anche la Lamborghini può vantare una linea di biciclette a essa dedicata. Tra queste cè anche un nuovo modello, realizzato dalla canadese Cervélo Cycles, in collaborazione proprio con la Casa di SantAgata Bolognese, e destinato a una serie di soli 63 esemplari. Una cifra che richiama il 1963, anno di fondazione del marchio che ha dato vita a bolidi come la Miura, la Diablo e la Aventador, alla cui versione SVJ si ispira la livrea della nuova bici.Raffinata e costosa. Proprio come la SuperVeloce Jota, questo mezzo a due ruote nasce per garantire allutilizzatore prestazioni elevate, essendo stata pensata per affrontare al meglio le salite e le discese delle Dolomiti. Per questo, la bici adotta diversi componenti realizzati da note aziende italiane, tra cui il gruppo meccanico Campagnolo ... Leggi su quattroruote

dinoadduci : Lamborghini - Una bicicletta ispirata all'Aventador SVJ - Ansa_ER : Lamborghini firma una bici da strada ad alte prestazioni. Sinergia con Cervélo Cycles, 63 unità con livrea Aventado… - IdiotHunter3 : @BianconeriZonIt @marco_rogerio_ @giaco_iaco Io sono andato in concessionaria Lamborghini e ho offerto una Panda pe… - chusama40th : Una versione speciale della Murciélago per il 40° anniversario della Lamborghini. - _elisaurita : Nelle storie di Elettra Lamborghini c'è una comparsa di Zulema e Altagracia -