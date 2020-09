La proposta di Franceschini: "Un patto con le opposizioni per le riforme" (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Se al referendum vincerà il Sì, come penso, sarebbe intelligente per maggioranza e opposizione prendere quel voto come una spinta a fare le riforme costituzionali necessarie. So già che adesso riceverò molti no, ma credo ci saranno ripensamenti dopo il 21 settembre”. A lanciare la proposta è Dario Franceschini, capo delegazione Pd e ministro della Cultura, in un’intervista in apertura della Stampa in cui si dice convinto che il governo “andrà avanti fino a fine legislatura”.“Di per sé, il taglio da solo non è un pericolo per la democrazia né la soluzione di un problema. Ma è un punto di partenza su cui costruire un’altra serie di riforme”, dichiara Franceschini, che avanza “un ... Leggi su huffingtonpost

