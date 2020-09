Juventus, Cristiano Ronaldo carica Kulusevski: “Un talento che ci aiuterà a vincere” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Avversari in nazionale, compagni di squadra nella Juventus. Serata particolare per Cristiano Ronaldo e Dejan Kulusevski, che si sono affrontati nel match di Nations League tra Svezia e Portogallo deciso proprio dalla doppietta di CR7. Il portoghese a fine partita ha risposto anche alle domande su Kulusevski, che ha giocato per la prima volta da titolare una gara ufficiale con la maglia della Svezia: “E’ un grande talento, ci aiuterà a vincere e a fare cose incredibili – ha affermato Ronaldo – Speriamo di giocare insieme e di fare tanti gol, ha grande potenziale ed è già un ottimo giocatore.” Parole al miele dunque per Kulusevski, che poco dopo ha ringraziato Cristiano: “E’ ... Leggi su sportface

