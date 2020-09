Il Paradiso delle signore, anticipazioni 11 settembre: Marta trova una neonata abbandonata (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un ritrovamento inaspettato riempirà il cuore di gioia a Marta ne Il Paradiso delle signore. La signora Conti come si evince dalle anticipazioni relative alla puntata in onda venerdì 11 settembre, dopo aver confessato a Ludovica di non poter avere figli, troverà una neonata abbandonata davanti alla porta del grande magazzino. Nel frattempo, Clelia rivelerà a Luciano la verità sul prestito per l’operazione di Federico e l’uomo si sentirà tradito anche dall’unica donna di cui si era realmente fidato. Infine, Marcello dichiarerà nuovamente il suo amore a Roberta mentre il Cattaneo junior vorrebbe riprovarci con lei e Salvatore assisterà alla proposta di nozze di ... Leggi su tutto.tv

