Grande Fratello Vip 5, Denis Dosio si racconta: «A 14 anni mi prendevano in giro» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tra i protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip 5 c’è Denis Dosio. L’influencer è famosissimo sul web. Il suo profilo Instagram è seguito da moltissime ragazze. Le sue “viziatine”, così Dosio ama chiamare le sue fan, lo adorano e molto probabilmente non avranno problemi a sostenerlo in questa sua nuova avventura televisiva. Il ragazzo però si è fatto già conoscere anche dal pubblico del piccolo schermo con diverse ospitate a Pomeriggio 5. Sicuramente il diciannovenne italo-brasiliano con il suo modo di fare non passerà inosservato all’interno della casa più spiata d’Italia. Durante una lunga intervista al settimanale Chi, Denis Dosio ha spiegato il motivo ... Leggi su urbanpost

