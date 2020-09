Gomez all’Al Nassr, ore decisive: l’ultima parola spetta al giocatore (Di mercoledì 9 settembre 2020) Atalanta e Al Nassr sono vicine all’intesa per il passaggio di Gomez in Arabia Saudita. Ai bergamaschi 15 milioni di euro, ma l’ultima parola spetta al giocatore Aumentano sempre di più le possibilità che Papu Gomez lasci l’Atalanta. Sono ore decisive per il passaggio dell’argentino al club saudita dell’Al Nassr. L’ultima offerta presentata ai bergamaschi è di 15 milioni di euro, mentre all’argentino è stato offerto un biennale da 7,5 milioni a stagione. Gli emissari del club saudita sono stati avvistati in Italia, per chiudere le operazioni. L’Atalanta e l’Al Nassr sono vicine ad un’intesa, e nelle prossime ore può arrivare la fumata ... Leggi su zon

SilvioSalimbene : Gomez all’Al Nassr, ore decisive: l’ultima parola spetta al giocatore - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli TMW – Atalanta, possibile addio per il Papu Gomez: ore calde per il passaggio all… - FilippoRubu00 : ??#Atalanta, l’#AlNassr ???? ha offerto 7,5M all’anno più vari benefit al #Papu Gomez????. Club orobico e saudita sono v… - abdullah_25l : RT @Falso_Nueve_IT: Ora l'#AlNassr ???? potrebbe decidere di fare spesa in #SerieA. Il club dell'emiro Safwan Al-Suwaiket punta su Alejandro… - ii_l99l : RT @Falso_Nueve_IT: Ora l'#AlNassr ???? potrebbe decidere di fare spesa in #SerieA. Il club dell'emiro Safwan Al-Suwaiket punta su Alejandro… -

Ultime Notizie dalla rete : Gomez all’Al Festa del Fatto, Fraccaro: “Taglio degli eletti sarà spinta alla modifica della legge elettorale Il Fatto Quotidiano