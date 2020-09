Giulia De Lellis criticata su Rai 1 per il red carpet a Venezia con l’acne (Di mercoledì 9 settembre 2020) Giulia De Lellis criticata su Rai 1 per il red carpet con l’acne Da quando è arrivata a Venezia 77 con il volto al naturale, come mamma l’ha fatta, senza make-up a coprire l’acne, Giulia De Lellis è finita al centro di una nuova polemica, tra chi elogia la skin positive e chi invece lancia giudizi a raffica. L’influencer ha marciato sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia senza curarsi dell’acne sul viso: il suo gesto cela un messaggio d’incoraggiamento a tutte quelle ragazze che, come lei, soffrono di questo problema. Eppure, per Costanza Rizzacasa d’Orsogna, ospite questo pomeriggio a Rai 1 durante il programma Oggi, la scelta della De Lellis non ... Leggi su tpi

hissmile____ : Mi potreste dire il perché della presenza di Giulia De Lellis al Festival del Cinema? - need5SOSsmile : RT @jetblckshawn: candidare Trump al premio nobel per la pace è come candidare Giulia De Lellis al premio nobel per la letteratura - bitingournails : ho appena usato per sbaglio il bagnoschiuma al posto dello shampoo e mi stavo già impanicando ma poi mi sono ricord… - Shary1993line : RT @_bleeding_eyes_: A #Venezia77 più gente come Alessandra Mastronardi e meno pseudo influencer come Beatrice Valli, Taylor Mega e Giulia… - Bricke79 : RT @imtheitaliansam: Dopo Trump candidato al premio Nobel per la pace Giulia De Lellis è pronta ad essere la seconda donna Italiana a vince… -