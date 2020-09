Dua Lipa in arancione: microbikini per lei in quel di Palm Springs (FOTO) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dua Lipa si sta godendo qualche giorno in quel di Palm Springs (California) in compagnia delle sue amiche e del suo ragazzo, Anwar Hadid. La cantante britannica ha pubblicato su Instagram una serie di selfie che la ritraggono in posa con un costume arancione: il microbikini non lascia tanto all’immaginazione per quanto riguarda il corpo tonico della giovane. https://www.instagram.com/p/CE7IONSMFtc/?fbclid=IwAR2yqcIB53f741zCEc5hlHpl7-zL3tq9-GzH-s4bHcxv-MxHcRiqxMPhzxs Leggi su sportface

