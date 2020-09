Decreto legge semplificazioni, Camera approva fiducia con 291 sì (Di giovedì 10 settembre 2020) L'aula della Camera, ieri, ha votato la fiducia al governo sul Decreto semplificazioni (testo identico a quello licenziato dal Senato) con 291 sì, 207 no e un astenuto. Oggi dalle 9 alle 11,30 l'assemblea procederà all'esame degli ordini del giorno. Il voto finale per il via libera definitivo al provvedimento è stato fissato per domani alle 13 (scade il 14 settembre). Leggi su ilfogliettone

gualtierieurope : In Commissione Bilancio del Senato per l'audizione nell'ambito dell'esame del ddl n. 1925, di conversione in legge… - ItaliaViva : In questi mesi abbiamo sperimentato 'la solitudine dei riformisti', fra critiche e risatine dell'opposizione e pezz… - Agenzia_Ansa : #Scuola - Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di #quarantena obbligatoria del f… - JosephDifranc20 : Ricordo che la pratica con la documentazione per la richiesta di cittadinanza italiana SUAREZ (estratto nascita, re… - nabu65 : RT @ItaliaViva: In questi mesi abbiamo sperimentato 'la solitudine dei riformisti', fra critiche e risatine dell'opposizione e pezzi di mag… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto legge Avvio anno scolastico: Decreto-legge con nuove misure e semplificazione interventi urgenti Lavori Pubblici Brexit: governo Gb presenta legge che rivede intese. Ue convoca seduta straordinaria

09 settembre 2020 Il vicepresidente della commissione europea, Maros Sefcovic, in una telefonata con il ministro britannico Michael Gove ha espresso "forti preoccupazioni" sullo stato delle trattativ ...

Bielorussia, fermato un altro oppositore. "Kolesnikova in carcere a Minsk"

Maxime Znak portato via da uomini mascherati mentre arrivava nel suo ufficio. Svetlana Alexievich, premio Nobel per la Letteratura, ha denunciato il tentativo di sconosciuti di entrare in casa sua Con ...

09 settembre 2020 Il vicepresidente della commissione europea, Maros Sefcovic, in una telefonata con il ministro britannico Michael Gove ha espresso "forti preoccupazioni" sullo stato delle trattativ ...Maxime Znak portato via da uomini mascherati mentre arrivava nel suo ufficio. Svetlana Alexievich, premio Nobel per la Letteratura, ha denunciato il tentativo di sconosciuti di entrare in casa sua Con ...