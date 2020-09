Conte: "Sul ​Recovery Fund l'invito al dialogo alle opposizioni è sempre valido (Di mercoledì 9 settembre 2020) AGI - “Il mio invito al dialogo è sempre valido. Siamo chiamati a realizzare progetti e iniziative capaci di permettere al Paese di tornare a correre". Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervistato dal Foglio.it. Prosegue il premier: "E' il momento di ripartire, di tornare a crescere, e per farlo è indispensabile cogliere tutte le potenzialità e le energie di cui il Paese dispone. In un momento storico così delicato tutte le forze politiche sono chiamate a fare la loro parte, quindi anche quelle di opposizione”. Leggi su agi

