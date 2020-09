Colleferro, Chiara Ferragni sbotta per l’omicidio di Willy Monteiro: “Dove andremo a finire?” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo ucciso un extracomunitario“. L’immagine del titolo di un quotidiano con queste parole pronunciate da un familiare dei due fratelli arrestati per il brutale omicidio di Willy Monteiro a Colleferro ha fatto il giro del web nelle ultime ore, scatenando un’ondata di indignazione. Indignazione che ha toccato anche Chiara Ferragni e il marito Fedez, che sono intervenuti a commentare la vicenda nelle loro Instagram Story. “Dove finiremo?“, si domanda l’influencer, condividendo il post del marito con lo screenshot dell’articolo di Repubblica. “Condoglianze alla famiglia – aggiunge Chiara Ferragni – mi spiace che oltre alla sofferenza dobbiate subire ... Leggi su ilfattoquotidiano

Chiara Ferragni, sulla morte di Willy Monteiro : «Il problema non è la MMA, ma la cultura fascista». L'influcenre più famosa d'Italia prende posizione sulla morte del giovane ragazzo di 21 anni a Coll ..."In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo ucciso un extracomunitario". Le parole di un familiare di uno degli arrestati per il brutale omicidio di Willy Monteiro a Colleferro, udite da un ...