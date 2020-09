Caso Onofri: il piccolo di diciotto mesi sequestrato ed ucciso (Di mercoledì 9 settembre 2020) Si chiamava Tommaso Onofri il bimbo di diciotto mesi sequestrato ed ucciso a Casalbaroncolo, alle porte di Parma Quello di Tommy è un Caso che ha tenuto in sospeso tutti gli italiani scuotendone nel profondo la sensibilità. E’ il 2 marzo del 2006 e l’intera famiglia Onofri si trova in casa, quando un blackout improvviso … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

Ultime Notizie dalla rete : Caso Onofri

Fanpage.it

Questa estate un po’ diversa in Sicilia, si accende a Mazara del Vallo, splendida località in provincia di Trapani, illuminata dal sole e accarezzata dal profondo Mar Mediterraneo ed ospita il Gran Ga ...L’epidemia non ferma La Toscanini. Seguendo la linea produttiva estiva che già durante l’estate ha creato Aemilia, iniziativa di cento concerti nelle nove province dell’Emilia-Romagna, La Toscanini re ...