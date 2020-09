Calciomercato Juventus, sfida col Barça per il terzino: bianconeri in pole (Di mercoledì 9 settembre 2020) Calciomercato Juventus – La Juventus fra i tanti obiettivi di mercato, oltre al rinforzo per l’attacco, infatti questa settimana potrebbe essere cruciale per il passaggio definitivo di Luis Suarez in maglia bianconera, la Vecchia Signora dovrà potenziarsi anche sugli esterni di difesa. Un nome su tutti continua a piacere alla società ed è in cima all lista della spesa di Fabio Paratici, stiamo parlando di Hector Bellerin dell’Arsenal. L’esterno spagnolo è il giocatore che più si addice alla squadra di Pirlo ma per portarlo sotto la Mole bisognerà fare i conti con il Barcellona, nonostante i bianconeri risultino -attualmente- in vantaggio. Calciomercato Juventus, Bellerin a Torino? Secondo il quotidiano spagnolo ... Leggi su juvedipendenza

