Bar tabacchi nel mirino dei ladri: furto a San Nicola Manfredi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Nicola Manfredi (Bn) – Un nuovo furto in un bar tabacchi si è consumato a San Nicola Manfredi alle 4:00 circa. I malviventi, dopo essersi introdotti nell'esercizio commerciale, in via Giardino, hanno rubato denaro contante dal registratore di cassa, per un valore di qualche centinaia di euro. Sul sposto sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato le indagini.

Probabilmente in contemporanea o, comunque, solo qualche minuto dopo le 3 un secondo raid questa volta a Telese Terme in via Vallo Rotondo a una manciata di chilometri dal centro abitato, in una zona ...

