Azzolina sul ritorno a scuola: “Non esiste il rischio zero” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nel corso dell’audizione in Commissione Istruzione, la Ministra Azzolina ha parlato del rientro a scuola e della linea del Governo in merito “Il rischio zero non esista, anche a scuola. Proprio per questo sarà fondamentale il senso di responsabilità di ciascuno e il rispetto delle Linee guida e dei Protocolli emanati insieme alle competenti autorità sanitarie. Sono stati mesi, quelli appena trascorsi, di intenso lavoro. In campo non c’è stato solo il Governo. Il Parlamento ha svolto un ruolo determinante“. Queste le parole della Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina in audizione in Commissione per parlare del rientro in classe. “L’obiettivo è sempre stato la riapertura, per tutte le componenti della scuola: ... Leggi su zon

