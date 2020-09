Atletica, Golden Gala con pubblico? Regione Lazio: “Aspettiamo responso Cts” (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’advisor sulle Politiche dello Sport del presidente della Regione Lazio, Roberto Tavani, ha parlato della possibilità che il pubblico possa presenziare al Golden Gala 2020 di Atletica leggera in programma allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 17 settembre. Ha infatti preso il via l’iter burocratico, scattato con l’invio del protocollo Fidal come spiegato dallo stesso Tavani: “Venerdi’ scorso abbiamo ricevuto dalla Fidal il protocollo per avere 4.691 spettatori allo stadio Olimpico: lunedi’ e’ stato lavorato dalla Regione e ieri e’ stato trasmesso al Comitato tecnico scientifico per ottenere la validazione preventiva che il Dpcm prevede.” “L’auspicio è che il protocollo possa ottenere la ... Leggi su sportface

