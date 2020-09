Atalanta, ufficiale l’arrivo di Piccini dal Valencia (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’Atalanta ha ufficializzato l’arrivo di Cristiano Piccini dal Valencia in prestito con diritto di riscatto. Il classe 1992 va quindi a rinforzare il reparto dei laterali a disposizione di Gasperini, tornando in Italia per la prima volta dal 2014 quando chiuse la sua avventura in Serie A con il Livorno. Da allora tre stagioni al Betis Siviglia, una allo Sporting e poi il ritorno in Spagna al Valencia con un’importante esperienza maturata anche in ambito europeo. La società bergamasca ha salutato l’arrivo di Piccini sui profili social e ovviamente con il comunicato ufficiale di rito. Il tweet dell’Atalanta 🙌 @crisPiccini è un nuovo giocatore dell'Atalanta! Benvenuto Cristiano! ... Leggi su sportface

