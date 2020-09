Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2020 ore 16:30 (Di martedì 8 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 8 SETTEMBRE 2020 ORE 16.20 SIMONE PAZZAGLIA BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DOVE IN QUESTO MOMENTO SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL BIVIO A24 – GRA SEMPRE SUL GRA IN ESTERNA SEGNALIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO LAURENTINA E TUSCOLANA SULLA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA A SUD DELLA CAPITALE, SULLA VIA APPIA CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS ALL’ ALTEZZA DI VIA DEI LAGHI, IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE E A PROPOSITO DI CANTIERI PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO CHE RESTA SOSPESA LA LINEA VITERBO ORTE TRA VITERBO PORTA FIORENTINA E ATTIGLIANO. IN SEGUITO AI DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO ... Leggi su romadailynews

