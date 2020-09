Ubisoft al lavoro su due misteriosi titoli 'AAAA' (Di martedì 8 settembre 2020) A quanto pare, dobbiamo prepararci per l'alba dei giochi AAAA. Per anni i publisher di grandi nomi hanno pubblicizzato con orgoglio i loro titoli tripla A, ma recentemente l'uso del termine "AAAA" ha iniziato a insinuarsi nel settore. Microsoft ha detto che il suo nuovo studio The Initiative è specificamente progettato per lo sviluppo di giochi AAAA, e sembra che Ubisoft abbia iniziato ad usare il termine internamente. La prova di questo arriva dalle pagine LinkedIn di un paio di sviluppatori Ubisoft, che hanno fatto riferimento a progetti AAAA.Si parte con il technical art director di Beyond Good and Evil 2 Cyril Masquilliere, che descrive il progetto a lungo in sviluppo come un gioco di nuova generazione AAAA.Ma anche il produttore senior di ... Leggi su eurogamer

