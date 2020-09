Sergio Ramos per sempre al Real Madrid: pronto a riduzione dell’ingaggio pur di rinnovare (Di martedì 8 settembre 2020) Esattamente 15 anni fa veniva annunciato come acquisto del Real Madrid. Oggi, Sergio Ramos è diventato il perno della squadra nonché tra i più forti, se non il più forte, difensore del mondo. Ecco perché, stando a quanto si apprende da Marca, il club blancos starebbe negoziando il rinnovo col suo capitano e, a sua volta, il calciatore sarebbe pronto a ridursi il proprio ingaggio pur di restare.Sergio Ramos: al Real Madrid per semprecaption id="attachment 994631" align="alignnone" width="691" Sergio Ramos (getty images)/captionSecondo quanto si apprende, il Real Madrid e Sergio Ramos ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Ramos Blog: Sergio Ramos: molto di più... vivoperlei.calciomercato.com Le aperture spagnole - Messi è tornato a "casa" al Barça. Sergio Ramos vale un 9

"Sergio Ramos, il falso 9" Apertura del quotidiano dedicata al difensore centrale del Real Madrid che ha segnato 34 gol nelle ultime due stagioni. I suoi numeri sono all'altezza di attaccanti come Bal ...

DIRETTA/ Spagna Ucraina (risultato finale 4-0): L.Enrique asfalta Shevchenko

E' stata una domenica ricca di partite e di gol anche oggi in Nations League. Spicca in particolare il poker della Spagna all'Ucraina nel segno del solito Sergio Ramos e il pari della Germania contro ...

